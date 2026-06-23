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Премьер Пакистана: Иран и США не обсуждали ракетную программу Тегерана

В меморандуме между США и Ираном не упоминается сокращение ракетной программы Тегерана. Об этом заявил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф. По его словам, стороны не обсуждали этот вопрос.

В меморандуме между США и Ираном не упоминается сокращение ракетной программы Тегерана. Об этом заявил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф. По его словам, стороны не обсуждали этот вопрос.

«Я с полной уверенностью заявляю, что в меморандуме о взаимопонимании (США и Ирана.— “Ъ”) не упоминаются баллистические ракеты. Этот вопрос никогда не обсуждался, он никогда не стоял на повестке дня, и иранская сторона не хотела его обсуждать», — сказал господин Шариф после переговоров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в Исламабаде.

Пакистанский премьер назвал несправедливым требование к Ирану свернуть программу баллистических ракет, поскольку такие вооружения есть и у других стран мира. Он отметил, что ракетная программа республики «не может быть вопросом двойных стандартов».

Иран и США подписали меморандум в ночь на 18 июня. В него вошли пункты об открытии Ормузского пролива, прекращении боевых действий на всех фронтах, включая Ливан, снятии морской блокады США в течение 30 дней. Вскоре страны начали переговоры об окончательном урегулировании конфликта. Первая встреча делегаций двух стран прошла 21 июня в Швейцарии.

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