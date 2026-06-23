Премьер Пакистана: Иран и США не обсуждали ракетную программу Тегерана

«Я с полной уверенностью заявляю, что в меморандуме о взаимопонимании (США и Ирана.— “Ъ”) не упоминаются баллистические ракеты. Этот вопрос никогда не обсуждался, он никогда не стоял на повестке дня, и иранская сторона не хотела его обсуждать», — сказал господин Шариф после переговоров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в Исламабаде.