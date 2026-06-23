США сняли санкции с первого вице-президента Газпромбанка

США отменили санкции в отношении первого исполнительного вице-президента Газпромбанка Натальи Пузырниковой, следует из данных Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).
Санкции против Пузырниковой, как и против топ-менеджмента Газпромбанка и Сбербанка, США ввели в мае 2022 года.
Кроме Пузырниковой, тогда под санкции попали все члены правления Газпромбанка: председатель правления Андрей Акимов, его заместитель Алексей Белоус, а также Елена Борисенко, Дмитрий Зауэрс, Виктор Команов, Алексей Матвеев, Александр Муранов, Игорь Русланов, Владимир Рыскин, Александр Соболь, Александр Степанов, Тигран Хачатуров, Владимир Винокуров, Денис Камышев, Ирина Каплунник и Алексей Попович.
Кроме того, США сняли санкции с Антона Круговова и Тамары Топчий. Ограничения в отношении Круговова, как следует из данных Минюста США, вводились из-за связей с компаниями Majory LLP и «Серния Инжиниринг», в отношении Топчий — из-за связей с фирмой Invention Bridge SL.
Санкции против Газпромбанка США ввели в ноябре 2024 года. С весны 2022 года, согласно указу президента России Владимира Путина, через Газпромбанк проводятся рублевые расчеты за газ с недружественными странами. До ограничений 2024 года против него не вводились более жесткие блокирующие санкции США, предполагающие изоляцию от долларовой системы.
Ранее в июне Минюст США снял санкции с бывшего замглавы правления «Сбера» Сергея Мальцева. Он попал в американский список ограничений 8 мая 2022 года. После попадания в санкционный список США Мальцев, а также зампред правления Сбербанка Александра Бурико и член правления Наталья Алымова покинули свои должности, сообщали в пресс-службе банка в мае 2022 года.
В начале апреля 2026-го Вашингтон снял санкции с бывшего главы Минфина России и экс-главы банка «Открытие» Михаила Задорнова. В конце марта США исключили из списка бывшего главу ВЭБ.РФ Владимира Дмитриева, находившегося под ограничениями с мая 2022 года.
Россия называет западные санкции незаконными и неэффективными.
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