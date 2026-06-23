США сняли санкции с первого вице-президента Газпромбанка

Санкции против Газпромбанка США ввели в ноябре 2024 года. С весны 2022 года, согласно указу президента России Владимира Путина, через Газпромбанк проводятся рублевые расчеты за газ с недружественными странами. До ограничений 2024 года против него не вводились более жесткие блокирующие санкции США, предполагающие изоляцию от долларовой системы.