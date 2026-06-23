Путин назвал четыре основы для переговоров с Украиной

Глава государства заявил, что основой для диалога могут стать «договоренности, достигнутые в Стамбуле», «модальности, которые обсуждались в Анкоридже», а также «реалии на земле» и принципы, изложенные им в ходе выступления в Министерстве иностранных дел.
Путин также отметил, что Вооруженные силы Украины теряют одну территорию за другой. По его словам, Россия продолжит движение вперед по всем направлениям, опираясь на стабилизацию экономики и достижения военных.
«Все эти, по сути дела, террористические выпады, включая удары по гражданской инфраструктуре, по, скажем, автобусу с белорусскими детьми в Белгородской области либо по студенческому общежитию в Старобельске, не меняют и не могут повлиять, не в состоянии повлиять на события, происходящие на фронте, на линии боевого соприкосновения», — добавил президент.
По его словам, украинские военные наносят такие удары, чтобы создать впечатление о якобы сильных переговорных позициях. Путин охарактеризовал киевский режим как неонацистский.
Весной 2022 года в Стамбуле был парафирован проект мирного договора между Россией и Украиной, согласованный в ходе очных встреч делегаций.