Путин назвал четыре основы для переговоров с Украиной

«Все эти, по сути дела, террористические выпады, включая удары по гражданской инфраструктуре, по, скажем, автобусу с белорусскими детьми в Белгородской области либо по студенческому общежитию в Старобельске, не меняют и не могут повлиять, не в состоянии повлиять на события, происходящие на фронте, на линии боевого соприкосновения», — добавил президент.