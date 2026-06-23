Лавров выругался во время круглого стола в МИДе

В 2015 году во время переговоров Лаврова и главы МИД Саудовской Аравии Аделя аль-Джубейра внимание СМИ привлекло высказывание министра, которое попало в запись пресс-конференции. На 42-й минуте Лавров выругался в микрофон. Из записи было непонятно, к кому относилась реплика, однако через минуту российский министр сделал замечание людям, сидящим в зале, спросив: «Мы вам не мешаем?» Захарова, в свою очередь, заявила, что не услышала никаких грубых слов от Лаврова.