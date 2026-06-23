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Лавров выругался во время круглого стола в МИДе

Лавров выругался на «круглом столе» Министр иностранных дел России Сергей Лавров выругался во время 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД России.

Источник: РБК

Лавров выругался на «круглом столе».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выругался во время 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД России. Инцидент попал в прямую трансляцию, которую вело ведомство.

На кадрах глава МИДа общается с собеседником, пока ведущий ищет среди присутствующих желающих задать вопрос. Сначала Лавров произносит фразу «догадались, уже неплохо», а затем, когда ведущий вызывает к микрофону журналиста из Йемена, отвечает своему собеседнику: «Нет,, к собачьим, все уже».

После этого Лавров продолжил общение.

Позднее официальный представитель МИДа Мария Захарова опубликовала в своем телеграм-канале ссылку на пост журналиста Александра Юнашева, который выложил смонтированный на основе видео с Лавровым ролик. В ролик добавлен закадровый голос, который «сообщает» министру, что ему звонят послы стран ЕС, прочитавшие его статью. Голос спрашивает, соединить ли послов с Лавровым, и тот «отвечает» отказом.

«Юнашев, ничего святого?», — написала Захарова, комментируя публикацию.

В 2015 году во время переговоров Лаврова и главы МИД Саудовской Аравии Аделя аль-Джубейра внимание СМИ привлекло высказывание министра, которое попало в запись пресс-конференции. На 42-й минуте Лавров выругался в микрофон. Из записи было непонятно, к кому относилась реплика, однако через минуту российский министр сделал замечание людям, сидящим в зале, спросив: «Мы вам не мешаем?» Захарова, в свою очередь, заявила, что не услышала никаких грубых слов от Лаврова.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

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