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Бензовозам разрешили въезжать в Москву без оформления пропуска

С 23 июня 2026 года бензовозам разрешили въезжать в Москву и передвигаться по столице без оформления пропуска.

Источник: РБК

С 23 июня 2026 года бензовозам разрешили въезжать в Москву и передвигаться по столице без оформления пропуска.

Сообщение об этом опубликовано на сайте мэра столицы.

«Эта временная мера вводится по просьбе владельцев московских и подмосковных сетей АЗС. Для обеспечения бесперебойной поставки топлива на автозаправочные станции водители грузовых бензовозов могут круглосуточно въезжать в город и передвигаться без оформления грузового пропуска», — говорится в сообщении.

Штрафы за отсутствие пропуска с водителей бензовозов на время действия распоряжения взиматься не будут.

По действующим в Москве правилам, для въезда в город грузовиков разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны необходимо оформлять специальный пропуск.

Проблемы с поставками топлива в отдельных российских регионах возникли в конце мая. Для борьбы со спекуляциями и чтобы не допустить создание искусственного спроса в ряде регионов, в частности — в Омской, Саратовской, областях и Ханты-Мансийском АО — ввели лимит на продажу бензина.

В «Татнефти» 19 июня сообщили, что на заправочных станциях сети в Москве и области отсутствуют проблемы с наличием бензина и дизельного топлива.

Минэнерго подчеркивало, что ситуация на внутреннем топливном рынке остается стабильной и контролируемой. В ФАС также указывали, что для обеспечения внутреннего рынка принимаются все необходимые меры.

По словам вице-премьера Александра Новака, для стабилизации внутреннего рынка топлива в России правительство рассматривает полный запрет на экспорт дизтоплива, наращивает переработку нефти и задействует резервы.

Мэр Москвы Сергей Собяни 18 июня сообщил, что в ходе налета нескольким украинским дронам удалось атаковать Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ).

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