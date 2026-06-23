Бензовозам разрешили въезжать в Москву без оформления пропуска

Проблемы с поставками топлива в отдельных российских регионах возникли в конце мая. Для борьбы со спекуляциями и чтобы не допустить создание искусственного спроса в ряде регионов, в частности — в Омской, Саратовской, областях и Ханты-Мансийском АО — ввели лимит на продажу бензина.