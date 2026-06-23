Бензовозам разрешили въезжать в Москву без оформления пропуска

С 23 июня 2026 года бензовозам разрешили въезжать в Москву и передвигаться по столице без оформления пропуска.
Сообщение об этом опубликовано на сайте мэра столицы.
«Эта временная мера вводится по просьбе владельцев московских и подмосковных сетей АЗС. Для обеспечения бесперебойной поставки топлива на автозаправочные станции водители грузовых бензовозов могут круглосуточно въезжать в город и передвигаться без оформления грузового пропуска», — говорится в сообщении.
Штрафы за отсутствие пропуска с водителей бензовозов на время действия распоряжения взиматься не будут.
По действующим в Москве правилам, для въезда в город грузовиков разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны необходимо оформлять специальный пропуск.
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