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«Два раза нас уже обманывали»: Пезешкиан объяснил, почему Иран не верит США, но готов к миру

Президент Ирана Масуд Пезешкиан подтвердил готовность Тегерана соблюдать условия меморандума с Соединёнными Штатами, однако выразил глубокое недоверие к Вашингтону. Слова лидера республики приводит его пресс-служба.

По словам Пезешкиана, Иран категорически исключает возможность переговоров с США по вопросу баллистических ракет, ссылаясь на двукратные инциденты нападений на страну в ходе предыдущих переговорных процессов. При этом иранский лидер подчеркнул неизменную приверженность Ирана диалогу и мирному урегулированию.

«Мы с недоверием относимся к США, поскольку мы два раза подвергались нападениям во время переговоров. Вместе с этим мы всегда были и остаёмся готовыми к диалогу и миру», — подчеркнул Пезешкиан.

Ранее Дональд Трамп заявил о полном открытии Ормузского пролива для судоходства по итогам переговоров делегаций США и Ирана в Швейцарии. Глава Белого дома констатировал, что все ограничения сняты, а морской коридор функционирует в обычном режиме. По его данным, в воскресенье через пролив проследовало больше нефтяных танкеров, чем за любой другой день в истории.

Главное о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

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