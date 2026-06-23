«Два раза нас уже обманывали»: Пезешкиан объяснил, почему Иран не верит США, но готов к миру

Ранее Дональд Трамп заявил о полном открытии Ормузского пролива для судоходства по итогам переговоров делегаций США и Ирана в Швейцарии. Глава Белого дома констатировал, что все ограничения сняты, а морской коридор функционирует в обычном режиме. По его данным, в воскресенье через пролив проследовало больше нефтяных танкеров, чем за любой другой день в истории.