Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
сильная гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мелони призвала вернуть отношения с США «к норме»

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о необходимости восстановления отношений с США после возникшего конфликта с президентом Дональдом Трампом. Соответствующее заявление она сделала на мероприятии газеты La Verita в Риме.

Источник: AP 2024

«Я не намерена продолжать разжигать этот конфликт… Я думаю, что наше двустороннее сотрудничество с Соединенными Штатами должно вернуться к норме; я также говорила об этом вчера на заседании кабинета министров относительно предстоящих встреч», — приводит слова Мелони агентство ANSA.

Публичная размолвка между лидерами двух стран началась после высказываний Дональда Трампа в интервью. Американский президент утверждал, что Джорджа Мелони якобы добивалась совместного фото во время саммита G7 во Франции. Итальянский премьер назвала эти сведения ложными. Трамп, в свою очередь, настаивал на своей версии, напомнив об отказе Италии предоставить военные базы для ударов по Ирану, и заявил о нежелании поддерживать дружеские отношения.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше