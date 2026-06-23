Мелони призвала вернуть отношения с США «к норме»

Публичная размолвка между лидерами двух стран началась после высказываний Дональда Трампа в интервью. Американский президент утверждал, что Джорджа Мелони якобы добивалась совместного фото во время саммита G7 во Франции. Итальянский премьер назвала эти сведения ложными. Трамп, в свою очередь, настаивал на своей версии, напомнив об отказе Италии предоставить военные базы для ударов по Ирану, и заявил о нежелании поддерживать дружеские отношения.