Путин вручил орден Жукова Президентскому полку ФСО России

Верховный главнокомандующий лично прикрепил знак ордена к знамени подразделения. Сделал он это под звуки торжественного марша. Затем президент аккуратным бантом повязал на древко орденскую ленту. После этого старший знаменной группы под фанфары символически поднял знамя. Этот жест знаменует готовность к будущим славным свершениям и победам.