Морская организация ООН начала эвакуацию 11 тыс. моряков из Ормузского пролива

«Эта крупномасштабная операция будет проведена в тесном сотрудничестве с Ираном, Оманом, другими прибрежными государствами в регионе, Соединенными Штатами и морской индустрией, — сказал господин Домингес. — Мы получили необходимые гарантии безопасности и тщательно проверили условия для безопасного судоходства, чтобы обеспечить проведение этих операций».