Киргизия и Узбекистан обменялись приграничными территориями

Два населенных пункта — Чонгара и Таш-Тобо, ранее относившиеся к территории Узбекистана, вошли в состав Киргизии в рамках демаркации границы, сообщил в Facebook (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена) пресс-секретарь президента Киргизстана Аскат Алагозов.
По данным Алагозова, в селах проживают около 2,5 тыс. человек, преимущественно этнические киргизы. После завершения регистрационных процедур им предоставят гражданство Киргизии.
«В обмен на указанные населенные пункты кыргызская сторона передала Республике Узбекистан равноценные по площади земельные участки в приграничной зоне», — пояснил пресс-секретарь главы Киргизии.
Алагозов добавил, что для строительства новой автомобильной дороги между селами Сай и Таян стороны также осуществили точечный обмен равноценными земельными участками общей площадью 236 га. По расчетам, это позволит жителям Баткенской области Киргизстана добираться из города Айдаркен в облаастной центр Баткен примерно за 55 км вместо нынешних 225 км, отметил он.
Также пресс-секретарь главы Киргизии сообщил о предложении к Казахстану тоже обменяться смежными участками: «Братской казахстанской стороне было внесено предложение об обмене равноценными земельными участками в отношении 800-метрового участка дороги в районе города Токмок». Он пояснил, что реализация проекта позволит создать платную автомагистраль протяженностью около 150 км до города Кемин.
В декабре 2022 года Киргизия и Узбекистан урегулировали территориальный спор и подписали соглашение о совместном управлении Андижанским (Кемпир-Абадским) водохранилищем, предусматривающее возможность подачи воды в близлежащие села Киргизии при необходимости.
Андижанское водохранилище было построено в 1983 году и после распада СССР стало предметом территориального спора двух стран. На киргизско-узбеккской границе периодически вспыхивали конфликты, в частности, из-за источников воды.
В сентябре 2022 года Минобороны Киргизии предлагало привлечь небольшой контингент ОДКБ для мониторинга прекращения огня и отвода тяжелой техники. Во время того обострения погибло 59 человек со стороны Киргизии и 41 со стороны Таджикистана, 140 граждан Киргизии были ранены.
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