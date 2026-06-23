Путин вручил Президентскому полку ФСО орден Жукова

Президент России Владимир Путин наградил орденом Жукова Президентский полк Федеральной службы охраны. Церемония прошла в Георгиевском зале Кремля. В этом году полк отметил 90-летие.
«С момента создания вашего полка в 1936 году воины-кремлевцы отличались высоким уровнем боевой и специальной подготовки, всегда на отлично выполняли поставленные задачи, были примером для военнослужащих других частей и соединений», — сказал господин Путин (цитата по сайту Кремля).
Президентский полк имеет статус спецслужбы и подчиняется непосредственно президенту. В задачи полка входит обеспечение безопасности первых лиц государства.