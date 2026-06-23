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Politico узнало о поставленном Украине Венгрией препятствии на пути в ЕС

Венгрия не поддержала письмо от имени всех стран ЕС в поддержку вступления Украины и Молдавии, необходимое для дальнейшего рассмотрения их заявок. Мадьяр выступает за более поэтапный процесс и сдержанно относится к Киеву.

Источник: РБК

Венгрия выступила против отправки в Европейский совет коллективного письма от лица всех 27 стран Евросоюза в поддержку присоединения Украины и Молдавии к сообществу, пишет Politico со ссылкой на источники.

По их данным, этот документ необходим для дальнейшего рассмотрения заявок Киева и Кишинева на вступление. Венгрия стала единственной страной ЕС, не поддержавшей письмо, однако для его принятия необходимо единогласное одобрение.

Представители стран сообщества будут вновь обсуждать вопрос отправки письма на следующей неделе, уточнили источники. Таким образом, отмечает Politico, Венгрия поставила на паузу один из ключевых шагов в процедуре вступления Украины и Молдавии в ЕС.

Собеседники издания добавили, что венгерское правительство настояло на удалении слов «как можно скорее» относительно присоединения Киева к блоку из письменных выводов саммита ЕС 18−19 июня в Брюсселе.

19 июня премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил, что Венгрия добилась исключения формулировки об ускоренном вступлении Украины в Евросоюз, все страны — члены объединения согласились с итоговым доработанным вариантом декларации. Он уточнил, что доработка документа заняла несколько недель, а формулировка об ускорении вступления была исключена из текста «в последний момент».

В июне ЕС согласовал открытие первого переговорного кластера о вступлении Украины и Молдавии. Как ранее заявил Мадьяр, позиции стран ЕС по вопросу дальнейших переговоров о вступлении Украины в объединение сильно расходились.

Он подчеркнул тогда, что некоторые государства выступали за немедленное открытие двух новых переговорных глав с Украиной, а некоторые — за открытие сразу всех 33 глав. Венгрия, по его словам, относится к числу стран, которые считают необходимым более медленный и поэтапный процесс.

Россия не возражает против вступления Украины в ЕС, так как он не является военным союзом, но выступает против ее членства в НАТО.

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