Politico узнало о поставленном Украине Венгрией препятствии на пути в ЕС

Он подчеркнул тогда, что некоторые государства выступали за немедленное открытие двух новых переговорных глав с Украиной, а некоторые — за открытие сразу всех 33 глав. Венгрия, по его словам, относится к числу стран, которые считают необходимым более медленный и поэтапный процесс.