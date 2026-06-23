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Жена Зеленского не отменила визит в Польшу на фоне скандала из-за Бандеры

Елена Зеленская, супруга главы киевского режима, примет участие в конференции по Украине в Польше. Об этом пишет РИА «Новости».

Источник: Life.ru

При этом уточняется, что Зеленская примет участие в одном из мероприятий в рамках форума и запланировано её выступление. Участие Владимира Зеленского в конференции в Гданьске в настоящий момент не ожидается.

Напомним, что в Гданьске 25−26 июня пройдёт международная конференция Ukraine Recovery Conference 2026, организованная Польшей и Украиной. Вместо главы киевского режима на международную конференцию поедет премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

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