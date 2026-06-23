Мадьяр дал по тормозам: Венгрия снова заблокировала вступление Украины в ЕС

По данным, именно Венгрия стала единственной страной, которая во вторник отказалась поддержать отправку официального письма. Этот документ, подписанный всеми 27 членами блока, должен был изложить общую позицию для открытия новых переговорных кластеров с Киевом и Кишинёвом в июле. Будапешт выступил категорически против, из-за чего процедура застопорилась.
Вопрос не снят с повестки окончательно. Источники Politico утверждают, что очередную попытку продавить это решение предпримут уже на следующей неделе. До тех пор процесс, на котором активно настаивали и украинская сторона, и Еврокомиссия, остаётся замороженным.
Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр анонсировал проведение в стране всенародного референдума по вопросу членства Украины в Евросоюзе. В ходе трансляции на YouTube венгерский лидер подчеркнул, что окончательное и юридически обязывающее голосование состоится не в скором будущем. Оно станет актуальным лишь в том случае, если Киев действительно успешно завершит всю переговорную эпопею с Брюсселем.
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