Мадьяр дал по тормозам: Венгрия снова заблокировала вступление Украины в ЕС

Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр анонсировал проведение в стране всенародного референдума по вопросу членства Украины в Евросоюзе. В ходе трансляции на YouTube венгерский лидер подчеркнул, что окончательное и юридически обязывающее голосование состоится не в скором будущем. Оно станет актуальным лишь в том случае, если Киев действительно успешно завершит всю переговорную эпопею с Брюсселем.