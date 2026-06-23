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Пезешкиан заявил, что Иран больше не доверяет США

Исламское государство дважды подвергалось нападениям во время переговоров, сказал иранский лидер.

Источник: Аргументы и факты

Тегеран намерен выполнять свои обязательства в рамках заключенного с Вашингтоном меморандума, но при этом Иран не доверяет США, заявил президент исламского государства Масуд Пезешкиан на встрече с премьером Пакистана Шехбазом.

«Мы с недоверием относимся к США, поскольку мы два раза подвергались нападениям во время переговоров», — приводит заявление лидера Ирана его пресс-служба.

Он отметил, что если США будут придерживаться своих обязательств и не выходить за оговоренные рамки, то Иран мы будем действовать в соответствии с обязательствами.

Он также заявил, что Тегеран всегда был и остается готов к диалогу и миру. При этом, отметил Пезешкиан, Тегеран не намерен «склонять голову» перед «незаконными и негуманными» требованиями.

Напомним, в ночь на 18 июня Иран и США дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение военного конфликта. Документ также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.

В МИД Катара, одного из государств-посредников, сообщили, что на переговорах в рамках стороны договорились создать комитет высокого уровня и согласовали дорожную карту достижения сделки за 60 дней, пишет «360».

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