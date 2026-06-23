Финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема выступил с заявлением, что слова президента России Владимира Путина о готовности Москвы к переговорам по украинскому конфликту вызвали резонанс в Европе. Об этом он написал в соцсетях.
Мема напомнил, что Путин заявил об открытости России к диалогу на основе Стамбульских соглашений. По его словам, эти договоренности ранее были согласованы Киевом и не вызывали у него возражений.
Политик считает, что на фоне наступления российских войск Европа может пытаться выиграть время с помощью переговоров и добиться «заморозки» конфликта.
При этом Мема назвал стремление ЕС к диалогу с Россией положительным сигналом. Однако он выразил сомнение в истинных намерениях европейских лидеров.