Рубио заявил о сложностях с прекращением огня на Ближнем Востоке

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что прекращение огня и завершение конфликтов на Ближнем Востоке невозможно до тех пор, пока проиранские группировки продолжают атаки в регионе. Об этом он сообщил журналистам перед началом визита на Ближний Восток.