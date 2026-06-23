Рубио заявил о сложностях с прекращением огня на Ближнем Востоке

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что прекращение огня и завершение конфликтов на Ближнем Востоке невозможно до тех пор, пока проиранские группировки продолжают атаки в регионе. Об этом он сообщил журналистам перед началом визита на Ближний Восток.
«Не может быть прекращения военных действий и конфликтов в регионе, пока проиранские формирования запускают ракеты и дроны», — заявил Рубио.
По его оценке, решение этого вопроса уже предусмотрено меморандумом о взаимопонимании, подписанным США и Ираном.
Напомним, Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение военного конфликта, начавшегося 28 февраля. Документ определяет сроки снятия морской блокады со стороны США и восстановления судоходства в Ормузском проливе Ираном.