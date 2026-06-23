ООН эвакуирует 11 тысяч моряков из Ормузского пролива

В ночь на 18 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. Документ, в частности, предусматривает открытие Ормузского пролива и снятие морской блокады США в течение 30 дней. По данным The New York Times, в морском коридоре находятся 500 коммерческих судов. Накануне через пролив проследовали 39 судов, что стало рекордным показателем с 1 марта.