Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
сильная гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ООН эвакуирует 11 тысяч моряков из Ормузского пролива

Генеральный секретарь Международной морской организации (ИМО) ООН Арсений Домингес заявил о начале эвакуации 11 тыс. моряков, которые остаются заблокированными в Ормузском проливе. Как сообщает пресс-служба организации, соответствующее заявление было сделано Домингесом.

Источник: Reuters

«Эта крупномасштабная операция будет проведена в тесном сотрудничестве с Ираном, Оманом, другими прибрежными государствами в регионе, Соединенными Штатами и морской индустрией, — сказал Домингес. — Мы получили необходимые гарантии безопасности и тщательно проверили условия для безопасного судоходства, чтобы обеспечить проведение этих операций».

В ночь на 18 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. Документ, в частности, предусматривает открытие Ормузского пролива и снятие морской блокады США в течение 30 дней. По данным The New York Times, в морском коридоре находятся 500 коммерческих судов. Накануне через пролив проследовали 39 судов, что стало рекордным показателем с 1 марта.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше