Хинштейн заявил об ажиотаже и запретил отпускать бензин в канистры

В Курской области автозаправки будут отпускать бензин только непосредственно в баки автомобилей, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
Он отметил, что ажиотаж, возникший вокруг бензина и дизтопливо, «ухудшает ситуацию, так как провоцирует дефицит».
«В этой связи по решению оперштаба с 00:00 24 июня заправка на АЗС будет производиться исключительно в баки автомобилей», — написал глава региона.
Хинштейн заверил, что запас топлива в региона достаточный. Власти области поручили управлению ФАС ужесточить контроль за ростом цен на заправках.
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