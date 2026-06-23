Рубио предупредил Иран о последствиях при несогласии на инспекции МАГАТЭ

«Какой бы ни была их внутренняя политика, они, думаю, разберутся с ней. Но мы знаем, что они согласились сделать. И теперь они либо сделают это, либо нет, — сказал господин Рубио. — Если они этого не сделают, то президенту (США Дональду Трампу.— “Ъ”) придется принять некоторые решения».