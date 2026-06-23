Мадьяр: сближение Венгрии с РФ осложнило отношения с Польшей

«К сожалению, в последние годы бывшее венгерское правительство, бывший премьер-министр выбрали путь, который, как мне кажется, был неприемлем для Польши и, как я ранее говорил в парламенте, был неприемлем для значительной части Венгрии. Я имею в виду отношения с Россией и тот факт, что предыдущее правительство принимало в Венгрии политиков и преступников, разыскиваемых в Польше», — сказал Мадьяр, выступление которого транслировали национальные телеканалы.