Мадьяр: сближение Венгрии с РФ осложнило отношения с Польшей

БУДАПЕШТ, 23 июня. /ТАСС/. Сближение с Россией прежнего правительства Венгрии во главе с Виктором Орбаном привело к разногласиям с Польшей и подорвало деятельность Вишеградской группы — регионального объединения четырех стран Центральной Европы. Такое мнение выразил новый венгерский премьер-министр Петер Мадьяр на пресс-конференции по итогам встречи с коллегами из Польши, Словакии и Чехии.
«К сожалению, в последние годы бывшее венгерское правительство, бывший премьер-министр выбрали путь, который, как мне кажется, был неприемлем для Польши и, как я ранее говорил в парламенте, был неприемлем для значительной части Венгрии. Я имею в виду отношения с Россией и тот факт, что предыдущее правительство принимало в Венгрии политиков и преступников, разыскиваемых в Польше», — сказал Мадьяр, выступление которого транслировали национальные телеканалы.
«Думаю, что эти два фактора способствовали утрате прежней силы и единства в процессе сотрудничества “вишеградской четверки”, — отметил он.
Под укрывательством в Венгрии «преступников, разыскиваемых в Польше», Мадьяр, в частности, имел в виду предоставление правительством Орбана политического убежища бывшему польскому министру юстиции и генеральному прокурору Збигневу Зебро, который спасался от уголовного преследования. На родине против него были выдвинуты обвинения в махинациях со средствами Фонда правосудия и незаконном прослушивании телефонов 578 польских политиков. Прошлое правительство Венгрии считало, что Зебро преследуют в Польше по политическим мотивам. После поражения партии Орбана на парламентских выборах этот человек покинул венгерскую территорию.
Мадьяр дал понять, что теперь проблемы в отношениях с Польшей преодолены. «Думаю, что не стоит говорить о прошлом, поскольку сейчас мы находимся здесь все вместе», — сказал он по поводу совещания Вишеградской группы на уровне премьер-министров.
По приглашению Мадьяра в саммите приняли участие Дональд Туск (Польша), Роберт Фицо (Словакия) и Андрей Бабиш (Чехия). Главной задачей встречи стало восстановление эффективного регионального сотрудничества, которое в последние годы было ослаблено из-за разногласий по вопросам конфликта на Украине и отношений с Россией. Совещание проходило в Королевском дворце в городе Гёдёллё, расположенном в 30 км к северо-востоку от Будапешта.