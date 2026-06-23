В Сумах произошел взрыв

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Взрыв произошел в городе Сумы на северо-востоке Украины. Об этом сообщило издание «Общественное. Новости».
Подробности не приводятся.
В некоторых регионах Украины, в том числе в Сумской, объявлена воздушная тревога.
В некоторых регионах Украины объявлена воздушная тревога.
МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Взрыв произошел в городе Сумы на северо-востоке Украины. Об этом сообщило издание «Общественное. Новости».
Подробности не приводятся.
В некоторых регионах Украины, в том числе в Сумской, объявлена воздушная тревога.