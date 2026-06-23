Туск: конференция по Украине пройдет более конструктивно без Зеленского

«Если речь идет обо мне, то я не разочарован [отсутствием Зеленского]. С моей точки зрения, это означает, наверное, даже более эффективное проведение конференции — без ненужного напряжения», — ответил Туск на вопрос журналиста на итоговой пресс-конференции саммита Вишеградской группы. Трансляция велась в социальных сетях канцелярии польского премьера. «Я рассматриваю это (имеется в виду отказ Зеленского от участия в конференции — прим. ТАСС) как шаг по направлению к деэскалации», — добавил он.