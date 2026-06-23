Туск: конференция по Украине пройдет более конструктивно без Зеленского

БУДАПЕШТ, 23 июня. /ТАСС/. Международная конференция по восстановлению Украины в Гданьске (25−26 июня) пройдет в более конструктивном ключе без Владимира Зеленского. Об этом заявил журналистам польский премьер Дональд Туск.
«Если речь идет обо мне, то я не разочарован [отсутствием Зеленского]. С моей точки зрения, это означает, наверное, даже более эффективное проведение конференции — без ненужного напряжения», — ответил Туск на вопрос журналиста на итоговой пресс-конференции саммита Вишеградской группы. Трансляция велась в социальных сетях канцелярии польского премьера. «Я рассматриваю это (имеется в виду отказ Зеленского от участия в конференции — прим. ТАСС) как шаг по направлению к деэскалации», — добавил он.
23 июня премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что она, а не Владимир Зеленский, возглавит украинскую делегацию на конференции в Гданьске.
Участие Зеленского в этой конференции оказалось под вопросом в связи с возникшей напряженностью в польско-украинских отношениях. 26 мая Зеленский присвоил Отдельному центру специальных операций «Север» Сил специальных операций ВСУ имя «героев УПА» (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ). Это решение вызвало массовое возмущение в Польше. 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение лишить Зеленского высшей государственной награды республики — ордена Белого орла.