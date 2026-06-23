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Немецкая партия АдГ призвала Мерца приступить к диалогу с РФ

Представители партии «Альтернатива для Германии» считают, что канцлер ФРГ должен начать диалог с Россией.

Источник: Аргументы и факты

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла призвал канцлера ФРГ Фридриха Мерца поддержать инициативу председателя Евросовета Антониу Кошты и начать диалог с Россией.

«Мы призываем Фридриха Мерца наконец продемонстрировать настоящее лидерство. Уже завтра он должен сменить курс, поддержать инициативу Кошты и наконец-то открыть дипломатические каналы», — сказал Крупалла на пресс-конференции с ещё одним сопредседателем партии Алисой Вайдель.

По словам Крупаллы, Европе нужен новый «порядок стабильности» с РФ в качестве партнёра.

23 июня глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у Москвы нет никаких иллюзий по поводу реальных планов Европы по участию в урегулировании конфликта на Украине.

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