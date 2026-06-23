Туск сравнил идею о расширении Вишеградской группы с Австро-Венгрией

«Я осторожно отношусь к расширению тех или иных форматов. Я знаю, в каком месте мы находимся (королевский дворец Геделле принадлежал императору Францу-Иосифу — прим. ТАСС) — в Польше Франц-Иосиф (с 1848 года — австрийский, с 1867 года по 1916 год — австро-венгерский император — прим. ТАСС) также все еще пользуется популярностью, но несколько иной, чем у венгров», — заявил Туск на пресс-конференции после саммита Вишеградской группы. Ее трансляция велась на страницах канцелярии польского премьера в социальных сетях.