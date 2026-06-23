Туск сравнил идею о расширении Вишеградской группы с Австро-Венгрией

БУДАПЕШТ, 23 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о своем осторожном отношении к идее присоединить Австрию к Вишеградской группе, сделав шутливую аллюзию на Австро-Венгрию.
«Я осторожно отношусь к расширению тех или иных форматов. Я знаю, в каком месте мы находимся (королевский дворец Геделле принадлежал императору Францу-Иосифу — прим. ТАСС) — в Польше Франц-Иосиф (с 1848 года — австрийский, с 1867 года по 1916 год — австро-венгерский император — прим. ТАСС) также все еще пользуется популярностью, но несколько иной, чем у венгров», — заявил Туск на пресс-конференции после саммита Вишеградской группы. Ее трансляция велась на страницах канцелярии польского премьера в социальных сетях.
Ранее венгерский премьер Петер Мадьяр предложил расширить объединение и включить в него новые страны — Австрию, Румынию, Словению, Хорватию, государства Скандинавии и Западных Балкан.
Очередной саммит Вишеградской группы прошел после более чем двухлетнего перерыва — встречи на уровне премьеров не проходили из-за существовавших между ними разногласий.
Вишеградская группа была сформирована в феврале 1991 года. Первоначально она называлась Вишеградской тройкой, но с 1993 года в связи с разделением Чехословакии на Чехию и Словакию стала «четверкой». Символически ее название связано с городом Вишеград в центральной части Венгрии, в котором в 1335 году состоялась историческая встреча королей Чехии, Польши и Венгрии для урегулирования разногласий, существовавших между этими средневековыми монархиями.