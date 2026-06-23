В Веймаре под звуки «Журавлей» почтили память советских воинов-освободителей

ВЕЙМАР /Германия/, 23 июня. /ТАСС/. Торжественно-траурная церемония, приуроченная к 85-й годовщине нападения нацистской Германии на СССР, прошла на территории советского воинского кладбища в городе Веймар (федеральная земля Тюрингия) на востоке ФРГ. Присутствующие отдали дань памяти советским воинам, положившим свои жизни ради освобождения Европы от коричневой чумы, передает корреспондент ТАСС.
В мероприятии приняли участие посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев, атташе по вопросам обороны полковник Алексей Андреев, сотрудники российской дипмиссии, представители общественных организаций, многочисленные соотечественники, проживающие в ФРГ, а также неравнодушные граждане Германии. Они почтили память советских героев минутой молчания. Затем присутствующие возложили венки и цветы к центральному монументу. В ходе церемонии местные активисты исполнили песню «Журавли» композитора Яна Френкеля на стихи Расула Гамзатова, а также песню «Дороги» композитора Анатолия Новикова. Многие собравшиеся подпевали исполнителям.
Инициатором мероприятия выступило Германо-российское общество дружбы Тюрингии. Перед присутствующими выступил посол РФ. «Сегодня вовсе не является само собой разумеющимся, что такие мероприятия организуются и что на них приходит множество людей. Для них это зов сердца, веление души», — отметил Нечаев, выразив благодарность всем собравшимся.
«У нас много друзей в Германии. Я вижу, как в Германии относятся к нашим воинским захоронениям и как за ними ухаживают, и это поистине образцовое отношение», — подчеркнул он. Посол РФ поблагодарил местные власти и германские общественные организации за сохранение объективной культуры памяти, бережное отношение к советским мемориалам и заботу о них. «Очень приятно иметь дело со множеством людей, которые помнят о нашем общем прошлом, а также о годах взаимопонимания, примирения, хорошего партнерства и сотрудничества», — отметил Нечаев, указав, что российско-германское взаимодействие и сотрудничество «раньше было абсолютно уникальным».
«Ни с одной другой страной мы не выстраивали такую колоссальную сеть сотрудничества. Думаю, ни с одной другой западной страной нас не связывало столько нитей во всех возможных сферах. Нет ни одной области, где бы их не было. Это основа для того, чтобы мы думали о совместном будущем и надеялись на него. У нас гораздо больше общего, чем того, что нас разъединяет. У нас нет проблем с немецким народом», — резюмировал дипломат.
О советском кладбище.
Советское воинское кладбище в Ильм-парке в Веймаре создано в июне 1945 года. С июня 1945 года по 1946 год здесь было захоронено 649 советских солдат и офицеров, погибших в боях, а также умерших от болезней и ран в местных госпиталях в послевоенное время. Имена 600 из них известны. На входе установлены черные металлические ворота, на которых в центре размещена красная звезда, а также калитка с изображением серпа и молота.
На кладбище установлен памятник с красной звездой, чашей для Вечного огня. На памятнике имеется надпись: «Вечная слава Героям 1941−1945». Слева, справа и позади памятника расположены индивидуальные могилы. На них установлены памятники с именами и датами жизни захороненных советских солдат и офицеров.