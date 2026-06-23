В Веймаре под звуки «Журавлей» почтили память советских воинов-освободителей

«Ни с одной другой страной мы не выстраивали такую колоссальную сеть сотрудничества. Думаю, ни с одной другой западной страной нас не связывало столько нитей во всех возможных сферах. Нет ни одной области, где бы их не было. Это основа для того, чтобы мы думали о совместном будущем и надеялись на него. У нас гораздо больше общего, чем того, что нас разъединяет. У нас нет проблем с немецким народом», — резюмировал дипломат.