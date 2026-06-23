Киргизия и Узбекистан обменялись приграничными территориями

По его словам, в данных селах проживают порядка 2,5 тыс. человек, преимущественно этнические киргизы. После завершения необходимых регистрационных процедур им будет предоставлено гражданство Киргизии.
«В обмен на указанные населенные пункты кыргызская сторона передала Республике Узбекистан равноценные по площади земельные участки в приграничной зоне», — пояснил Алагозов.
Пресс-секретарь также отметил, что для строительства новой автомобильной дороги между селами Сай и Таян стороны произвели точечный обмен равноценными земельными участками общей площадью 236 га. Как уточнил Алагозов, это позволит жителям Баткенской области добираться из города Айдаркен в областной центр Баткен примерно за 55 км вместо нынешних 225 км.
Кроме того, Алагозов сообщил о предложении, направленном в адрес Казахстана, касающемся обмена смежными участками. «Братской казахстанской стороне было внесено предложение об обмене равноценными земельными участками в отношении 800-метрового участка дороги в районе города Токмок», — заявил он. Реализация данного проекта, по его словам, позволит создать платную автомагистраль протяженностью около 150 км до города Кемин.
В декабре 2022 года Киргизия и Узбекистан урегулировали территориальный спор, подписав соглашение о совместном управлении Андижанским (Кемпир-Абадским) водохранилищем. Документ предусматривает возможность подачи воды в близлежащие села Киргизии при необходимости.
Андижанское водохранилище было построено в 1983 году. После распада СССР оно стало предметом территориального спора между двумя странами. На киргизско-узбекской границе периодически возникали конфликты, в том числе из-за источников воды.
В сентябре 2022 года Министерство обороны Киргизии предлагало привлечь небольшой контингент ОДКБ для мониторинга прекращения огня и отвода тяжелой техники. В ходе того обострения, по имеющимся данным, погибли 59 человек с киргизской стороны и 41 — с таджикской, 140 граждан Киргизии получили ранения.