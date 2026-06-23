Киргизия и Узбекистан обменялись приграничными территориями

Кроме того, Алагозов сообщил о предложении, направленном в адрес Казахстана, касающемся обмена смежными участками. «Братской казахстанской стороне было внесено предложение об обмене равноценными земельными участками в отношении 800-метрового участка дороги в районе города Токмок», — заявил он. Реализация данного проекта, по его словам, позволит создать платную автомагистраль протяженностью около 150 км до города Кемин.