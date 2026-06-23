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Трамп: США надо менее недели, чтобы закончить дело при возобновлении войны с Ираном

Американский лидер заявил, что «Венесуэла и Иран ведут себя отлично».

ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп полагает, что Соединенным Штатам понадобится менее недели, чтобы «закончить работу» в случае возобновления войны с Ираном.

«Но Венесуэла ведет себя отлично, и Иран ведет себя отлично. Я имею в виду, если Иран будет вести себя резонно и мудро. В противном случае мы должны будем закончить работу, а на это потребуется, возможно, менее недели», — утверждал лидер США, выступая в окрестностях Аллентауна (штат Пенсильвания) с речью по вопросам экономики. «Думаю, они (иранские власти — прим. ТАСС) сделают то, что должны. Поскольку мы хотим добиться этого», — сказал Трамп.

Вашингтон и Тегеран ранее подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. 21−22 июня на швейцарском курорте Бюргеншток прошли переговоры США и Ирана при посредничестве Дохи и Исламабада по реализации меморандума. Как отмечалось в совместном заявлении Катара и Пакистана по завершении первого раунда переговоров, встреча с участием представителей Ирана и США прошла в позитивной и конструктивной атмосфере, достигнут обнадеживающий прогресс, в том числе создана основа для проведения дальнейших технических консультаций.

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