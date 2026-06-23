Трамп: США надо менее недели, чтобы закончить дело при возобновлении войны с Ираном

«Но Венесуэла ведет себя отлично, и Иран ведет себя отлично. Я имею в виду, если Иран будет вести себя резонно и мудро. В противном случае мы должны будем закончить работу, а на это потребуется, возможно, менее недели», — утверждал лидер США, выступая в окрестностях Аллентауна (штат Пенсильвания) с речью по вопросам экономики. «Думаю, они (иранские власти — прим. ТАСС) сделают то, что должны. Поскольку мы хотим добиться этого», — сказал Трамп.