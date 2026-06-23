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Два беспилотника упали в Турции

Два упавших беспилотника нашли в провинциях Самсун и Кастамону в Турции. Об этом сообщили турецкие СМИ, в том числе DHA и IHA.

Два упавших беспилотника нашли в провинциях Самсун и Кастамону в Турции. Об этом сообщили турецкие СМИ, в том числе DHA и IHA.

Один из дронов упал в саду за жилым домом в провинции Самсун, пишет IHA. Беспилотник весил около 200 кг. После падения он загорелся. На место происшествия были направлены отряды жандармерии. Силовики выясняют, где дрон был произведен.

Обломки второго беспилотника местные жители обнаружили в районе Караташ в провинции Кастамону. На место прибыли группы пожарной охраны и жандармерии округа Бафра. После экспертизы, жандармерия заявила, что деталь принадлежала БПЛА-камикадзе украинского производства, передает DHA.