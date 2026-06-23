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В Ленобласти ввели премию в 100 тыс. руб. за каждый сбитый беспилотник

В Ленинградской области ввели единовременную выплату 250 тыс. руб. при заключении контракта на службу в мобильных огневых группах. За каждый сбитый беспилотник военнослужащим будут выплачивать по 100 тыс. руб., сообщил губернатор Александр Дрозденко.

В Ленинградской области ввели единовременную выплату 250 тыс. руб. при заключении контракта на службу в мобильных огневых группах. За каждый сбитый беспилотник военнослужащим будут выплачивать по 100 тыс. руб., сообщил губернатор Александр Дрозденко.

На службу принимаются мужчины в возрасте до 62 лет. Служба проходит только на территории региона. «Ключевая задача МОГ — защита ленинградского неба, критической инфраструктуры и наших жителей от угроз с воздуха», — сообщается в Telegram-канале губернатора.

В апреле власти Ленобласти приняли меры по усилению защиты региона от ударов беспилотников. В их числе — создание дополнительных мобильных огневых групп на территории предприятий и организаций критически важных объектов инфраструктуры.

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