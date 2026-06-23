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Миронов призвал «вырубить» Starlink

Председатель партии «Справедливая Россия» отметил, что дроны и ракеты — «это лишь инструмент», а наводка осуществляется с помощью спутниковой связи.

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал «вырубить» систему Starlink вплоть до уничтожения спутников, чтобы ВСУ не могли их использовать.

«Мы воюем с коллективным Западом, который сделал ставку на победу путем ударов дронами и ракетами по нашим тылам. Производство этих видов вооружения там только увеличивается. Надо вырубать Starlink, ослеплять противника и добиваться коренного перелома в СВО», — сказал Миронов в интервью журналу «Национальная оборона».

Он добавил, что дроны и ракеты — «это лишь инструмент», а наводка осуществляется с помощью спутниковой связи.

«Не сомневаюсь, у России есть возможности для того, чтобы уничтожить эти спутники или серьезно затруднить их работу. Это вопрос не столько технический, сколько политический. США нам не друг, и они помогают нашим врагам», — заключил депутат.

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