Pew Research Center: доверие Трампу выразили в 23% респондентов в 36 странах

«В 36 странах, где проводился опрос, в среднем 23% взрослых выражают доверие к тому, как он ведет международные дела. Во многих государствах доверие к Трампу снизилось по сравнению с прошлым годом», — сообщили специалисты центра. 76% участников исследования заявили, что не доверяют американскому лидеру.