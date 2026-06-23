Процесс присоединения Южной Осетии к России уже запущен. Об этом во вторник, 23 июня, заявил депутат Государственной думы Дмитрий Кузнецов.
— Процесс вхождения Южной Осетии в состав России уже идет, но в особой форме. А ждет ли нас быстрый сценарий или постепенная интеграция, увидим, — цитирует его «Газета.ru».
Парламентарий также добавил, что недавно российские депутаты связывались с коллегами из республики для обсуждения совместных гуманитарных проектов.
В этот же день президент России Владимир Путин указом назначил своим советником Алана Гаглоева, покинувшего пост главы Южной Осетии.
Незадолго до этого российский лидер предложил политику перейти на работу в свою администрацию и содействовать реализации договора об углублении союзнического взаимодействия между странами.
22 июня о своей отставке также объявил премьер-министр Великобритании и лидер Лейбористской партии Кир Стармер. Однако до избрания нового премьера он продолжит исполнять свои обязанности.
Что известно о новых кандидатах и как изменятся отношения Великобритании и России, «Вечерняя Москва» обсуждала с политологом Сергеем Маркеловым.