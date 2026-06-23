Инфантино пожелал Роналду удачи на чемпионате мира

Глава ФИФА Джанни Инфантино пожелал удачи нападающему сборной Португалии Криштиану Роналду на чемпионате мира 2026 года.
«Поздравляю Криштиану с тем, что он стал первым игроком, забившим на шести чемпионатах мира. Желаю всего наилучшего до конца турнира», — написал он в соцсетях.
23 июня Португалия победила Узбекистан на ЧМ-2026 со счётом 5:0. Криштиану в этой встрече оформил дубль и стал первым игроком в истории, которому удалось отличиться на шести чемпионатах мира.
В третьем туре португальцы сыграют с Колумбией, а узбеки — с ДР Конго. Матчи пройдут 28 июня.
Ранее Роналду прокомментировал победу над командой Узбекистана на чемпионате мира — 2026.