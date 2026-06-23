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Инфантино пожелал Роналду удачи на чемпионате мира

Глава ФИФА Джанни Инфантино пожелал удачи нападающему сборной Португалии Криштиану Роналду на чемпионате мира 2026 года.

Глава ФИФА Джанни Инфантино пожелал удачи нападающему сборной Португалии Криштиану Роналду на чемпионате мира 2026 года.

«Поздравляю Криштиану с тем, что он стал первым игроком, забившим на шести чемпионатах мира. Желаю всего наилучшего до конца турнира», — написал он в соцсетях.

23 июня Португалия победила Узбекистан на ЧМ-2026 со счётом 5:0. Криштиану в этой встрече оформил дубль и стал первым игроком в истории, которому удалось отличиться на шести чемпионатах мира.

В третьем туре португальцы сыграют с Колумбией, а узбеки — с ДР Конго. Матчи пройдут 28 июня.

Ранее Роналду прокомментировал победу над командой Узбекистана на чемпионате мира — 2026.