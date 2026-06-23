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Трамп заявил, что США уже 28 раз окупили расходы на операцию против Венесуэлы

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США уже 28 раз окупили расходы на военную операцию в Венесуэле, во время которой был захвачен президент страны Николас Мадуро.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США уже 28 раз окупили расходы на военную операцию в Венесуэле, во время которой был захвачен президент страны Николас Мадуро.

«Мы покрыли расходы на войну, окупили уже в 28 раз, даже больше, но как минимум в 28 раз. Все военные расходы мы уже вернули», — сказал он.

Президент США отметил, что Штаты вывезли из Венесуэлы «миллионы баррелей нефти».

Ранее Трамп заявил, что власти Соединённых Штатов могут провести в отношении Кубы операцию по сценарию Венесуэлы.

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