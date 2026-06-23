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В Сочи задержали штамповавшего на купюрах надписи, дискредитирующие армию

В Сочи задержали штамповавшего на купюрах дискредитирующие ВС РФ надписи.

Источник: © РИА Новости

СОЧИ, 23 июн — РИА Новости. Сочинские полицейские задержали мужчину, который штамповал на купюрах разного достоинства надписи, дискредитирующие Вооруженные силы РФ, перед тем как их положить в банкомат на собственный счет, сообщает полиция курорта.

По их данным, мужчина наносил тексты на купюры с помощью самонаборной печати и два раза в месяц вносил их на свой счет через банкоматы в Сочи, Туапсе и Геленджике. Фотоотчет с изображениями банкнот фигурант направлял администратору канала в одном из мессенджеров.

«Задержан мужчина, наносивший на купюры надписи, дискредитирующие Вооруженные силы РФ. Злоумышленник при помощи штампа самонаборной печати набирал тексты, дискредитирующие ВС РФ, и наносил их на купюры различного достоинства», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале УВД по городу Сочи.

Сообщается, что правоохранители получили информацию о произошедшем от представителей кредитно-финансовой организации. Сотрудники центра по противодействию экстремизму краевого управления полиции установили, что банковская карта принадлежит 60-летнему уроженцу Самарской области, проживающему в Сочи уже более десяти лет.

Полицейские составили в отношении нарушителя протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации…»). Суд назначил ему штраф в размере 50 тысяч рублей. Отмечается, что мужчина в суде оказал активное неповиновение сотрудникам полиции, и суд дал ему десять суток административного ареста.

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