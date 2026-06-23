Диетолог Соломатина: скрытая соль может содержаться в хлебе и молочных продуктах

Белоусова отметила, что свежие овощи, включая томаты, рекомендуется исключить из меню при обострении гастрита, энтерита и колита. Если обострения нет, противопоказаний по помидорам нет, однако при хронических заболеваниях врач посоветовала по возможности очищать их от шкурки.