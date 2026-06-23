Диетолог Соломатина: скрытая соль может содержаться в хлебе и молочных продуктах

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина заявила, что отёки могут вызывать не только очевидно солёные продукты, но и еда со скрытым содержанием соли.
«Есть очевидные солёности — копчёности, сухарики, соусы, но есть и неочевидные — тот же хлеб, содержащий достаточно много соли, и даже молочные продукты», — сказала она в беседе с «Радио 1».
Соломатина посоветовала заменять соль специями и пряностями, а также внимательно читать этикетки. По её словам, если в составе больше 0,3 г натрия на порцию, это повод задуматься.
В свою очередь, врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова в разговоре с 360.ru предупредила, что при некоторых хронических заболеваниях томаты со шкуркой могут навредить здоровью.
«Её мы практически не усваиваем, но это подкормка для братьев наших меньших — кишечной микрофлоры», — сказала специалист.
Белоусова отметила, что свежие овощи, включая томаты, рекомендуется исключить из меню при обострении гастрита, энтерита и колита. Если обострения нет, противопоказаний по помидорам нет, однако при хронических заболеваниях врач посоветовала по возможности очищать их от шкурки.
Ранее диетолог Антон Поляков рассказал, что варёная кукуруза в целом считается полезным продуктом, однако некоторым людям стоит есть её осторожно или отказаться от неё.