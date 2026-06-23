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Финляндия закупит средства защиты от дронов на границе с Россией

Пограничная охрана Финляндии закупит системы противодействия беспилотникам для установки на границе с Россией и вдоль побережья.

Пограничная охрана Финляндии закупит системы противодействия беспилотникам для установки на границе с Россией и вдоль побережья.

«Пограничная охрана разрабатывает систему противодействия беспилотникам», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что на эти цели власти выделили €44 млн.

Также погранохрана запрашивает у Евросоюза ещё €36 млн.

Как отмечается, наиболее важные участки получат системы наблюдения уже в 2026 году, полное покрытие планируют обеспечить к 2029 году.

Ранее министр обороны Финляндии назвал недопустимой угрозу от дронов ВСУ.

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