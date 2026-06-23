Guardian: Зеленский поставил в чрезвычайно неловкое положение Туска

Владимир Зеленский поставит премьер-министра Польши Дональда Туска в неловкое положение тем, что пропустит конференцию по Украине в польском Гданьске. Об этом пишет The Guardian, материал перевел aif.ru.
По данным издания, Владимир Зеленский не будет участвовать в конференции по вопросам восстановления Украины, которая должна начаться в Гданьске 25 июня. Это последовало за несколькими неделями напряженности в отношениях с Польшей из-за присвоения одному из формирований ВСУ наименования в честь «героев УПА»*.
«Пренебрежение со стороны Зеленского станет неловким моментом для проевропейски настроенного премьер-министра Польши Дональда Туска, который будет главным организатором конференции в своем родном городе Гданьске», — говорится в материале.
Ранее пресс-секретарь президента Польши Рафал Леськевич заявил, что Владимир Зеленский дважды отказался от телефонного разговора и встречи с лидером страны Каролем Навроцким для урегулирования конфликта вокруг присвоения формированию ВСУ наименования в честь «героев УПА».
* Украинская повстанческая армия (УПА) внесена в России в список запрещенных террористических и экстремистских организаций.