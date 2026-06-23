Guardian: Зеленский поставил в чрезвычайно неловкое положение Туска

По данным издания, Владимир Зеленский не будет участвовать в конференции по вопросам восстановления Украины, которая должна начаться в Гданьске 25 июня. Это последовало за несколькими неделями напряженности в отношениях с Польшей из-за присвоения одному из формирований ВСУ наименования в честь «героев УПА»*.