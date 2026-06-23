Экономист Чирков назвал ошибки, которые ведут к переплате по кредиту

Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков рассказал, что заёмщики допускают ошибки при оформлении кредитов.
«Наверное, иногда переоценивают свои силы и не в состоянии в тех или иных случаях обслуживать кредит. И если попадает человек в такую ситуацию, это чревато штрафными санкциями, дополнительными расходами», — сказал Чирков в беседе с 360.ru.
По его словам, одна из распространённых ошибок — оформление потребительского кредита вместо автокредита или ипотеки из-за более простой процедуры. В результате заёмщик может столкнуться с более высокими процентами и переплатой.
Экономист также обратил внимание на риск невнимательного чтения договора. Он отметил, что условия, набранные мелким шрифтом, могут существенно повлиять на положение заёмщика.
Он добавил, что заёмщикам стоит заранее учитывать возможное изменение доходов и рассчитывать разные сценарии. Рефинансирование или реструктуризация, по словам экономиста, могут быть нормальным решением, особенно если действующие процентные ставки ниже.
Ранее эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнёв рассказал, что досрочное погашение автокредита выгодно, если ставка по нему больше доходности вкладов и превышает 13%.