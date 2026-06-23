В Брянской области двое подростков утонули в озере

БРЯНСК, 23 июн — РИА Новости. Трагедия с двумя утонувшими в Брянской области подростками произошла в необорудованном для купания месте, сообщает региональная прокуратура.
Во вторник вечером ГУ МЧС России по Брянской области сообщило о том, что в городе Унеча утонули два подростка 2010 и 2011 годов рождения. По данным ведомства, тело одного из погибших извлек из воды матрос-спасатель пляжа, тело второго подняли водолазы городского управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.
«Прокуратура Унечского района организовала проверку по факту утопления двух несовершеннолетних на водоеме… Трагедия произошла в необорудованном для купания месте», — говорится в сообщении надзорного ведомства на платформе «Макс».
Прокуратура уточнила, что местом происшествия стало озеро Новое. Сотрудники надзорного ведомства контролируют выяснение обстоятельств произошедшего.
«Будет дана оценка исполнению законодательства об обеспечении безопасности граждан на водных объектах, профилактики безнадзорности несовершеннолетних, по результатам которой будет решен вопрос о принятии мер реагирования», — добавили в прокуратуре.