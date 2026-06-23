Foreign Policy узнала об отказах США на призывы Европы критиковать Россию

При этом, обращает внимание журнал, в последнее время США склоняются в сторону более проукраинской риторики, однако и многие недавние высказывания представителей американской администрации достаточно нейтральны. Так, после инцидента с падением дрона в Румынии в конце мая постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Вашингтон «будет защищать каждый дюйм территории НАТО», но не уточнил, от кого. А 17 июня американский президент Дональд Трамп отказался говорить, кого считает виновником конфликта на Украине. «Я не хочу комментировать это, потому что пытаюсь уладить этот вопрос», — сказал он тогда.