Foreign Policy узнала об отказах США на призывы Европы критиковать Россию

Администрация США отвечала отказом на просьбы европейских союзников ужесточить риторику в отношении России, аргументируя это нежеланием навредить переговорам по украинскому урегулированию, пишет Foreign Policy со ссылкой на источники.
По их данным, такой ответ Вашингтона последовал, в частности, после просьбы европейцев в связи с одним из действий Москвы в рамках военной операции на Украине. Собеседники агентства не уточнили, что это было за событие.
При этом, обращает внимание журнал, в последнее время США склоняются в сторону более проукраинской риторики, однако и многие недавние высказывания представителей американской администрации достаточно нейтральны. Так, после инцидента с падением дрона в Румынии в конце мая постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Вашингтон «будет защищать каждый дюйм территории НАТО», но не уточнил, от кого. А 17 июня американский президент Дональд Трамп отказался говорить, кого считает виновником конфликта на Украине. «Я не хочу комментировать это, потому что пытаюсь уладить этот вопрос», — сказал он тогда.
Кроме того, неизвестно, будет ли текущий рост декларативной поддержки Киева конвертирован Вашингтоном в какую-либо реальную помощь, отмечает Foreign Policy. В сентябре 2025 года, после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, Трамп заявлял, что Киев может «вернуть всю Украину в ее первоначальном виде», а вице-президент Джей Ди Вэнс позже открыто обсуждал возможную передачу Украине ракет большой дальности Tomahawk. Риторика Трампа вновь изменилась после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным 16 октября 2025 года, напоминает журнал.
19 июня французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что мнение Трампа насчет перспектив Украины изменилось после саммита «Большой семерки». Тремя днями ранее Bloomberg со ссылкой на источники писал, что позиция Трампа по Украине сместилась в сторону поддержки Киева под влиянием европейских лидеров в том числе в ходе саммита. Европейские лидеры начали полагать, что их позиции по украинскому конфликту сблизились с позицией республиканца, писало агентство.
В Кремле также обратили внимание, что президент США на саммите подвергся влиянию стран Евросоюза. «Трампа накачивали, я бы сказал, наверное, неполезными, если не вредными идеями. После этого у нас еще контактов с администрацией Трампа не было», — сказал помощник президента России Юрий Ушаков.
Трамп 15 июня заявлял, что собирается заняться украинским урегулированием после установления мира с Ираном. В ночь на 18 июня стороны подписали меморандум, открывающий путь ко всесторонней сделке. При этом, как отмечало Politico, европейские союзники Киева опасаются, что Трамп вновь возьмет на себя роль главного переговорщика по Украине и начнет диалог с Москвой без полноценного участия стран ЕС.
Перед саммитом G7 состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. Американский президент заявил о готовности повлиять на Украину и европейские страны ради мирного урегулирования. Путин, в свою очередь, подтвердил, что, если Владимир Зеленский хочет встречи, его ждут в Москве. После этого Трамп созвонился с украинским лидером, беседа продлилась около получаса. Оба разговора американский президент охарактеризовал как «очень хорошие».
Летом 2024 года Путин заявил, что Россия готова прекратить огонь, если Украина, в частности, полностью выведет войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также официально откажется от вступления в НАТО.
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