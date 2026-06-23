CBS: армия США намерена создать полигоны с имитацией боевых действий на Украине

ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Сухопутные войска США планируют создать два специальных полигона, где будут воссозданы условия боевых действий на Украине с активным применением беспилотников. Об этом журналистам заявил министр сухопутных войск США Дэниел Дрисколл.
«Можно смоделировать условия электронной войны и всю обстановку боевых действий, а также организовать совместную работу производителей беспилотников и разработчиков средств противодействия дронам», — приводит его слова телеканал CBS News. Он также отметил, что военнослужащие смогут обучаться там современным условиям боевых действий и напрямую взаимодействовать с разработчиками вооружений.
Дрисколл указал, что в настоящее время сухопутные войска также ведут поиски подходящей локации для создания аналогичного полигона за рубежом для проведения «намного более агрессивной подготовки». Как отмечает CBS News, это может быть связано с необходимостью создать условия радиоэлектронного подавления, так как применение таких технологий ограничено на территории США.