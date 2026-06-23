CBS: армия США намерена создать полигоны с имитацией боевых действий на Украине

Дрисколл указал, что в настоящее время сухопутные войска также ведут поиски подходящей локации для создания аналогичного полигона за рубежом для проведения «намного более агрессивной подготовки». Как отмечает CBS News, это может быть связано с необходимостью создать условия радиоэлектронного подавления, так как применение таких технологий ограничено на территории США.