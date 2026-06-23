Автоэксперт Баканов назвал батарею главным риском при покупке подержанного электрокара

В беседе с газетой «Взгляд» эксперт сообщил, что современный электрокар должен исправно прослужить первые пять лет, после чего стоит проверить износ аккумулятора. Именно батарея является самым дорогим элементом такой машины: её стоимость может составлять 30—50% цены транспортного средства.