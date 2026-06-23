Автоэксперт Баканов назвал батарею главным риском при покупке подержанного электрокара

Автомобильный эксперт Пётр Баканов заявил, что состояние тяговой батареи остаётся главным риском при покупке подержанного электромобиля.
В беседе с газетой «Взгляд» эксперт сообщил, что современный электрокар должен исправно прослужить первые пять лет, после чего стоит проверить износ аккумулятора. Именно батарея является самым дорогим элементом такой машины: её стоимость может составлять 30—50% цены транспортного средства.
Баканов отметил, что средний срок службы тяговой батареи у большинства производителей составляет около восьми лет или 150—200 тыс. км пробега.
Эксперт добавил, что без специального контрольно-измерительного оборудования автолюбитель не сможет оценить состояние ячеек и разброс напряжения.
Из внешних признаков насторожить могут резкая потеря хода или подёргивания при езде, поэтому при покупке подержанного электромобиля эксперт посоветовал обращаться к профессионалам по подбору авто.
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