Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автоэксперт Баканов назвал батарею главным риском при покупке подержанного электрокара

Автомобильный эксперт Пётр Баканов заявил, что состояние тяговой батареи остаётся главным риском при покупке подержанного электромобиля.

Автомобильный эксперт Пётр Баканов заявил, что состояние тяговой батареи остаётся главным риском при покупке подержанного электромобиля.

В беседе с газетой «Взгляд» эксперт сообщил, что современный электрокар должен исправно прослужить первые пять лет, после чего стоит проверить износ аккумулятора. Именно батарея является самым дорогим элементом такой машины: её стоимость может составлять 30—50% цены транспортного средства.

Баканов отметил, что средний срок службы тяговой батареи у большинства производителей составляет около восьми лет или 150—200 тыс. км пробега.

Эксперт добавил, что без специального контрольно-измерительного оборудования автолюбитель не сможет оценить состояние ячеек и разброс напряжения.

Из внешних признаков насторожить могут резкая потеря хода или подёргивания при езде, поэтому при покупке подержанного электромобиля эксперт посоветовал обращаться к профессионалам по подбору авто.

Ранее председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в беседе с НСН объяснил, почему россияне стали чаще покупать пикапы.