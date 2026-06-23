Морган — о дубле Роналду на ЧМ: хейтеры, можете плакать

Журналист Пирс Морган прокомментировал игру нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в матче с Узбекистаном на чемпионате мира.
«Роналду забивает. Как я и обещал. Блестящее завершение от поистине величайшего футболиста в истории. Хейтеры, можете плакать», — написал он в соцсетях.
Встреча на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне завершилась со счётом 5:0. Криштиану в этой встрече оформил дубль и стал первым игроком в истории, которому удалось отличиться на шести чемпионатах мира.
Ранее Инфантино пожелал Роналду удачи на чемпионате мира.