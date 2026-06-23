Трамп объяснил, почему мужчинам нельзя участвовать в женских соревнованиях

«Пришел мужчина, который совершил переход*. Это такой термин. Он был внизу списка мужчин тяжелоатлетов, но теперь он женщина-тяжелоатлет. Он посмотрел на вес, думаю, там было 210 фунтов (около 95 килограммов — ред.). Это много для женщины, но не для мужчины, который может это одной рукой сделать», — рассказал президент США.