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Трамп объяснил, почему мужчинам нельзя участвовать в женских соревнованиях

Трамп: мужчинам нельзя участвовать в женских соревнованиях из-за перехода.

ВАШИНГТОН, 23 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что мужчинам нельзя разрешать участвовать в женских соревнованиях, и изобразил, как тяжело приходится из-за «совершивших переход»* спортсменов.

Трамп выступил в штате Пенсильвания перед сторонниками. Президент США посетовал на ситуацию, когда женщины вынуждены соперничать на соревнованиях с мужчинами.

Он изобразил поднятие штанги, когда спортсменка не смогла взять вес и бросила снаряд.

«Пришел мужчина, который совершил переход*. Это такой термин. Он был внизу списка мужчин тяжелоатлетов, но теперь он женщина-тяжелоатлет. Он посмотрел на вес, думаю, там было 210 фунтов (около 95 килограммов — ред.). Это много для женщины, но не для мужчины, который может это одной рукой сделать», — рассказал президент США.

На этот раз от лица спортмена-мужчины он поднял воображаемую штангу несколько раз, уточнив, что таким образом атлет подтверждал свои возможности.

«И он выиграл медаль, все сказали, как чудесно. Мы что, сумасшедшие? Мужчины не должны участвовать в женском спорте», — заявил Трамп.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.

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