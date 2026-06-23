В Киеве признали, что Зеленский не едет в Польшу «во избежание скандалов»

«Решение, которое было принято, что в этом году делегацию Украины на этой конференции возглавит премьер-министр, абсолютно оправдано, — сказал Тихий в эфире всеукраинского телемарафона. — Оно направлено на то, чтобы конференция оставалась в прагматичных, экономических, правильных рамках, без лишней политизации и без скандалов».