В Киеве признали, что Зеленский не едет в Польшу «во избежание скандалов»

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Владимир Зеленский не поедет на запланированную 25−26 июня в городе Гданьске конференцию по восстановлению Украины, чтобы мероприятие прошло «без лишней политизации и без скандалов», заявил представитель украинского МИД Георгий Тихий.
«Решение, которое было принято, что в этом году делегацию Украины на этой конференции возглавит премьер-министр, абсолютно оправдано, — сказал Тихий в эфире всеукраинского телемарафона. — Оно направлено на то, чтобы конференция оставалась в прагматичных, экономических, правильных рамках, без лишней политизации и без скандалов».
Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что она, а не Зеленский, возглавит украинскую делегацию на конференции в Гданьске. Польский премьер Дональд Туск заявил, что он «не разочарован», так как без Зеленского мероприятие пройдет более конструктивно.
Участие Зеленского в этой конференции оказалось под вопросом в связи с возникшей напряженностью в польско-украинских отношениях. 26 мая Зеленский присвоил Отдельному центру специальных операций «Север» Сил специальных операций ВСУ имя «героев УПА» (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ). Это решение вызвало массовое возмущение в Польше. 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение лишить Зеленского высшей государственной награды республики — ордена Белого орла.