Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синоптик Варакин: смерч на Урале возник из-за разницы температур

Метеоролог Юрий Варакин объяснил, что смерч в Свердловской области возник из-за большой разницы температур между холодными и тёплыми воздушными массами.

Метеоролог Юрий Варакин объяснил, что смерч в Свердловской области возник из-за большой разницы температур между холодными и тёплыми воздушными массами.

«О смерче знали заранее, за двое — трое суток штормовое предупреждение было объявлено на всей территории Свердловской области», — заявил Варакин в эфире радио «Комсомольская правда».

По его словам, в России такие явления чаще проявляются над акваторией Чёрного моря, однако из-за особенностей рельефа обычно существуют недолго и быстро теряют силу.

Говоря о ситуации в Кушве, метеоролог рассказал, что северо-западнее Екатеринбурга сформировался грозовой фронт, который смещался с юго-запада на северо-восток. Это происходило в пик прогрева.

В тёплом секторе циклона температура достигала +30…+32 °C, а в тыловой части, над Кушвой, составляла всего +15…+20 °C, передаёт сайт kp.ru. Разница больше 10 , как отметил Варакин, создала условия для возникновения смерча.

Ранее пермский синоптик доктор географических наук Андрей Шихов рассказал, что при близости смерча человеку важно уходить перпендикулярно его траектории.