В Сочи мужчину оштрафовали за дискредитирующие ВС России надписи на купюрах

В Сочи задержали 60-летнего мужчину, который наносил на банкноты надписи, дискредитирующие Вооружённые силы России. Об этом сообщили в полиции курорта.
По данным правоохранителей, мужчина с помощью самонаборного штампа наносил тексты на купюры различного номинала, после чего дважды в месяц вносил их на свой счёт через банкоматы в Сочи, Туапсе и Геленджике. Фотографии купюр он направлял администратору одного из каналов в мессенджере.
В отношении задержанного составили протокол, суд назначил ему штраф в размере 50 тыс. рублей.
Кроме того, за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции мужчину арестовали на десять суток.
Ранее сообщалось, что Калининградский областной суд признал гражданина России виновным в государственной измене и приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.