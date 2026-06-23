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Христофору раскрыл, зачем Зеленский угрожает Лукашенко

Христофору: высказывания Зеленского, направленные в адрес Лукашенко, вызывают беспокойство.

Источник: Аргументы и факты

Кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что высказывания Владимира Зеленского, направленные в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко, вызывают беспокойство. По его мнению, таким образом глава киевского режима пытается отвлечь внимание от военных неудач ВСУ.

«Чем хуже складывается ситуация для Украины в Донбассе, тем выше вероятность того, что администрация Зеленского предпримет попытку спровоцировать инцидент на территории Белоруссии, стремясь переключить внимание общественности с поражений в Константиновке и Лимане», — подчеркнул аналитик.

Христофору утверждает, что Зеленский намерен спровоцировать конфликт с Белоруссией. При этом Россия воспринимает эти угрозы весьма серьезно. По мнению эксперта, попытка перенести конфликт на территорию Белоруссии может обернуться для Зеленского фатальными последствиями.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников назвал Зеленского террористом.

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